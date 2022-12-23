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1 час назад

Кения готова рассмотреть возможность использования платежной системы "Мир"

Газета.Ruиещё 3

Посол Кении в РФ Бенсон Огуту заявил, что в Найроби рассматривают возможность использования платежной системы "Мир". Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Кения готова рассмотреть возможность использования платежной системы "Мир"
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

По его словам, правительство Кении также готово рассмотреть и другие альтернативные механизмы для торговли с Россией.

"Я пока не могу этого утверждать, но мы должны рассматривать все способы. Так что, если российская сторона предложит обсудить этот вариант (использование российской системы "Мир". - "Газета.Ru"), мы его рассмотрим", - пояснил посол.

Ранее вице-премьер Российской Федерации Александр Новак говорил, что Россия и Венесуэла прорабатывают возможность использования карты "Мир" в республике, идет техническая интеграция с национальным банком страны. До этого банки Казахстана получили разрешение от США на осуществление операций по картам "Мир".

Компании,Александр Новак,
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