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1 час назад

Производитель кофемашин закрывает свои магазины в России

Елена Прошина

Компания Nespresso, которая выпускает кофемашины и кофейные капсулы, собирается закрыть свои фирменные магазины в России. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в компании.

Производитель кофемашин закрывает свои магазины в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На данный момент компания уже закрыла флагманский магазин в Москве, ведутся переговоры о закрытии и других торговых точек. При этом, Nespresso собирается сохранить присутствие в России – бренд продолжит работу с оптовыми покупателями.

Источник отмечает, что сокращение присутствия Nespresso в России является ожидаемым шагом. Компания принадлежит швейцарской корпорации Nestle, которая заявила о своём уходе с российского рынка ещё в марте 2022 года.

Ранее стало известно, что автоконцерн Mercedes-Benz ушёл из России и продал российский автозавод.

Компании,
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