Производитель Pringles продаст российский бизнес

Американская компания Kellogg, производитель чипсов Pringles, договорилась о продаже российского бизнеса группе компаний «Черноголовка». Об этом в четверг, 22 декабря, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди поставщиков кондитерских изделий.

Информацию изданию подтвердил собеседник, знакомый с планами российской команды Kellogg. По его данным, в качестве покупателя выступит компания, выкупившая ранее у Kellogg завод в станице Северская Краснодарского края, входящий сейчас в структуру ГК «Черноголовка». Закрытие сделки ожидается в начале 2023 года, говорит один из источников газеты.