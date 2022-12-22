Французский бренд нижнего белья DIM покинет Россию

Сеть нижнего белья DIM приступила к ликвидации юридического лица, отвечающего за развитие деятельности французского бренда в РФ. Об этом сообщают «Ведомости».

Фото: vk.com/dim__russia vk.com/dim__russia

Предполагается, что франчайзинговые магазины на территории России будут продолжать работу, но они сменят вывеску.

Сведения, что франчайзинговые магазины продолжат работу даже после закрытия центрального офиса DIM, подтверждены двумя консультантами по недвижимости.

В частности, партнер бренда в московском регионе не планирует закрывать свою точку и не испытывает проблем с поставками, добавил собеседник газеты.

Как отмечается, юрлицо «Ди-би-ай рус» уже в процессе ликвидации.