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1 час назад

Правительство Германии завершило национализацию Uniper, получив 99% акций компании

ТАСС

Правительство Германии завершило национализацию энергетического концерна Uniper, получив 99% акций компании. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении Министерства финансов и Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.

Правительство Германии завершило национализацию Uniper
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Федеральное правительство приобрело долю в поставщике энергии Uniper SE. В соответствии с решением, принятым в сентябре 2022 года, федеральное правительство получает около 99% акций компании", - отмечается в тексте.

При этом указывается, что подобный шаг необходим для обеспечения надежного энергоснабжения Германии.

Еврокомиссия, как подчеркивается в сообщении, одобрила меры по оказанию помощи 20 декабря текущего года.

Компании,Еврокомиссия,
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