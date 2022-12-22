Правительство Германии завершило национализацию Uniper

Правительство Германии завершило национализацию энергетического концерна Uniper, получив 99% акций компании. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении Министерства финансов и Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.

"Федеральное правительство приобрело долю в поставщике энергии Uniper SE. В соответствии с решением, принятым в сентябре 2022 года, федеральное правительство получает около 99% акций компании", - отмечается в тексте.

При этом указывается, что подобный шаг необходим для обеспечения надежного энергоснабжения Германии.