Правительство Германии завершило национализацию Uniper

Правительство Германии завершило национализацию энергетического концерна Uniper, получив 99% акций компании. Об этом говорится в распространенном в четверг совместном заявлении Министерства финансов и Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.
"Федеральное правительство приобрело долю в поставщике энергии Uniper SE. В соответствии с решением, принятым в сентябре 2022 года, федеральное правительство получает около 99% акций компании", - отмечается в тексте.
При этом указывается, что подобный шаг необходим для обеспечения надежного энергоснабжения Германии.
Еврокомиссия, как подчеркивается в сообщении, одобрила меры по оказанию помощи 20 декабря текущего года.