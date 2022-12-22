Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+2° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
24 минуты назад

Банк России закрыл сделку по продаже "Открытия" банку ВТБ

Реальное время

Банк России сообщил, что заключил с ВТБ договор о продаже банка "Открытие". Независимый эксперт оценил рыночную стоимость банка в диапазоне 328-374 млрд рублей, сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ закрыл сделку по продаже «Открытия» банку ВТБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что акции ПАО Банк "ФК Открытие" оплачиваются денежными средствами в размере 233,1 млрд рублей, а также облигациями федерального займа на 106,8 млрд рублей.

Стороны договорились, что право собственности перейдет к ВТБ не позднее 31 декабря 2022 года при условии исполнения обязательств по оплате в полном объеме.

В середине этого месяца глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что сделка по продаже банка "Открытие" находится на завершающем этапе.

— Мы изначально, когда вынуждены были взять "Открытие" на санацию и по сути исполнять роль собственника, рассматривали эту ситуацию как временную. И как только мы оздоровили банк, мы начали готовиться к его продаже, — сказала она.

На данный момент Банк России — единственный акционер банка «Открытие». В руководстве ЦБ неоднократно заявляли о намерении продать группу «Открытие» банку ВТБ до конца этого года.

Компании,Эльвира Набиуллина,Банк России,ФК Открытие,Банк ВТБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители