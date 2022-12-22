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1 час назад

ЦБ продаст «Открытие» группе ВТБ

Лера Букина

Банк России сообщил о заключении договора с ПАО «Банк ВТБ», который предполагает продажу 100% акций ПАО «ФК Открытие». Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.

ЦБ закрыл сделку по продаже «Открытия» банку ВТБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сумма сделки составит 340 млрд рублей. Отмечается, что 233,1 млрд рублей будут оплачены денежными средствами, 106,8 млрд рублей — облигациями федерального займа.

Ожидается переход к ВТБ права собственности не позднее конца текущего года. Условием для этого является оплата акций в полном объеме.

После санации «Открытия» в 2017 году Центробанк сообщал о намерении продать его. Сделку откладывали в 2020 году в связи с пандемией. В текущем году банк был внесен в санкционный список Запада.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что в такой ситуации продажа «Открытия» ВТБ является фактически единственным для ЦБ вариантом реализовать актив.

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