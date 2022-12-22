ЦБ закрыл сделку по продаже «Открытия» банку ВТБ

Ожидается переход к ВТБ права собственности не позднее конца текущего года. Условием для этого является оплата акций в полном объеме.

После санации «Открытия» в 2017 году Центробанк сообщал о намерении продать его. Сделку откладывали в 2020 году в связи с пандемией. В текущем году банк был внесен в санкционный список Запада.