ЦБ закрыл сделку по продаже «Открытия» банку ВТБ

Банк России сообщил о заключении договора с ПАО «Банк ВТБ», который предполагает продажу 100% акций ПАО «ФК Открытие». Соответствующая информация появилась на сайте регулятора.
Сумма сделки составит 340 млрд рублей. Отмечается, что 233,1 млрд рублей будут оплачены денежными средствами, 106,8 млрд рублей — облигациями федерального займа.
Ожидается переход к ВТБ права собственности не позднее конца текущего года. Условием для этого является оплата акций в полном объеме.
После санации «Открытия» в 2017 году Центробанк сообщал о намерении продать его. Сделку откладывали в 2020 году в связи с пандемией. В текущем году банк был внесен в санкционный список Запада.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что в такой ситуации продажа «Открытия» ВТБ является фактически единственным для ЦБ вариантом реализовать актив.