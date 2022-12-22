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16 минут назад

Украинские СМИ: порт Одессы выставили на приватизацию

Газета.Ru

Одесский морской торговый порт "Усть-Дунайск" был выставлен на приватизацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Новости" Национальной общественной телерадиокомпании Украины, который ссылается на данные фонда Госимущества.

Украинские СМИ: порт Одессы выставили на приватизацию
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Аукцион назначен на 17 января 2023 года. Стартовая цена порта составляет 60 млн гривен (около $1,6 млн) и включает в себя 15 судов, четыре плавпричала, шесть транспортных средств, а также недвижимое имущество.

Чистая прибыль объекта в январе-сентябре этого года достигла 848 тыс. гривен (около $23 тысяч).

Порт в Одесской области был открыт в 1977 году, а спустя год там начала работать первая регулярная линия по перевозке грузов придунайских государств — Болгарии, Венгрии, Чехословакии и СССР. Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее предположил, что Одесса, Харьков и Николаев войдут в состав России до конца 2023 года. По его словам, киевские власти будут усиленно "бегать с предложениями о мире" в попытке отстоять столицу Украины. Но, подчеркнул глава крымского парламента, РФ не должна соглашаться на эти предложения "ни в коем случае", и в 2024 году взять Киев.

Компании,Владимир Константинов,
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