Аукцион назначен на 17 января 2023 года. Стартовая цена порта составляет 60 млн гривен (около $1,6 млн) и включает в себя 15 судов, четыре плавпричала, шесть транспортных средств, а также недвижимое имущество.

Порт в Одесской области был открыт в 1977 году, а спустя год там начала работать первая регулярная линия по перевозке грузов придунайских государств — Болгарии, Венгрии, Чехословакии и СССР. Глава парламента Крыма Владимир Константинов ранее предположил, что Одесса, Харьков и Николаев войдут в состав России до конца 2023 года. По его словам, киевские власти будут усиленно "бегать с предложениями о мире" в попытке отстоять столицу Украины. Но, подчеркнул глава крымского парламента, РФ не должна соглашаться на эти предложения "ни в коем случае", и в 2024 году взять Киев.