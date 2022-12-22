Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+4° в 
USD 72.13EUR 76.64
Войти в почту
1 час назад

«Росатом» потребует от Финляндии возмещения убытков за АЭС «Ханхикиви-1»

Илья Родин

«Росатом» в обязательном порядке потребует от Хельсинки возмещения убытков за разрыв контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1», заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Об этом пишет РИА «Новости».

«Росатом» потребует от Финляндии возмещения убытков за АЭС «Ханхикиви-1»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ранее международный совет по разрешению споров признал неправомерным одностороннее расторжение контракта на сооружение в Финляндии АЭС со стороны проектной компании Fennovoima. Это дает право российской госкорпорации требовать возмещения убытков.

«И мы этим правом обязательно воспользуемся», - подчеркнул Лихачев.

Напомним, что Fennovoima в начале мая 2022 года сообщила, что расторгла контракт с российской стороной на строительство атомного объекта, в рамках которого предусматривалось сооружение сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт.

Компании,Алексей Лихачев,Росатом,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители