«Росатом» потребует от Финляндии возмещения убытков за АЭС «Ханхикиви-1»

«Росатом» в обязательном порядке потребует от Хельсинки возмещения убытков за разрыв контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1», заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Об этом пишет РИА «Новости».

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Отмечается, что ранее международный совет по разрешению споров признал неправомерным одностороннее расторжение контракта на сооружение в Финляндии АЭС со стороны проектной компании Fennovoima. Это дает право российской госкорпорации требовать возмещения убытков.

«И мы этим правом обязательно воспользуемся», - подчеркнул Лихачев.