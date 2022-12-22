«Росатом» потребует от Финляндии возмещения убытков за АЭС «Ханхикиви-1»

«Росатом» в обязательном порядке потребует от Хельсинки возмещения убытков за разрыв контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1», заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что ранее международный совет по разрешению споров признал неправомерным одностороннее расторжение контракта на сооружение в Финляндии АЭС со стороны проектной компании Fennovoima. Это дает право российской госкорпорации требовать возмещения убытков.
«И мы этим правом обязательно воспользуемся», - подчеркнул Лихачев.
Напомним, что Fennovoima в начале мая 2022 года сообщила, что расторгла контракт с российской стороной на строительство атомного объекта, в рамках которого предусматривалось сооружение сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт.