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1 час назад

В США одобрили изъятие активов российских «олигархов» в пользу Украины

Лера Букина

Старший политический советник Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро заявил, что поправка об изъятии активов российских бизнесменов в пользу Украины была включена в проект бюджета на следующий год сенатом Конгресса США. Соответствующей информацией он поделился в публикации в Twitter, передает «Коммерсант».

В США одобрили изъятие активов российских «олигархов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что члены сената единогласно выступили за принятие данной меры.

Инициатива по внесению в бюджет поправки принадлежит сенатору-республиканцу Линдси Грэму. Он в беседе с CNN заявил, что за счет данной поправки Министерство юстиции сможет через государственного секретаря осуществлять перевод доходов от арестованных активов олигархов или других организаций, которые находятся под ограничениями, Украине.

Запад приступил к активной блокировке активов некоторых российских бизнесменов и компаний. Этому предшествовало начало спецоперации РФ на украинской территории. Власти Украины сообщали о необходимости передать замороженные российские активы на восстановление территорий страны, пострадавших в результате боевых действий.

В Еврокомиссии выступили за создание специального фонда из замороженных €300 млрд российских активов и €19 млрд частных активов россиян.

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