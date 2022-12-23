«Вкусно – и точка» запустит продажу аналога «Хэппи Мила»

"В преддверии Нового года компания "Вкусно - и точка" приготовила подарок для своих маленьких гостей: с 26 декабря детские наборы "Кидз комбо" будут доступны для заказа во всех предприятиях сети, в том числе в меню доставки. Таким образом компания идет с опережением первоначального плана по запуску "Кидз комбо" по всей географии сети до конца января 2023 года", - говорится в сообщении.