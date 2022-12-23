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38 минут назад

"Вкусно - и точка" запустит продажу детских наборов по всей России с 26 декабря

ТАССиещё 1

Сеть предприятий быстрого питания "Вкусно - и точка" запустит продажу детских наборов по всей России с 26 декабря, об этом говорится в сообщении компании.

«Вкусно – и точка» запустит продажу аналога «Хэппи Мила»
Фото: ТАССТАСС

Компания запустила проект в отдельных регионах с 12 декабря и собиралась распространить его на все точки до конца января 2023 года.

"В преддверии Нового года компания "Вкусно - и точка" приготовила подарок для своих маленьких гостей: с 26 декабря детские наборы "Кидз комбо" будут доступны для заказа во всех предприятиях сети, в том числе в меню доставки. Таким образом компания идет с опережением первоначального плана по запуску "Кидз комбо" по всей географии сети до конца января 2023 года", - говорится в сообщении.

"Вкусно - и точка" анонсировала запуск "Кидз комбо" 12 декабря. В качестве подарка в наборы вошли 14 книг с головоломками и лабиринтами. На первом этапе наборы были доступны для заказа в предприятиях сети в Барнауле, Бердске, Новокузнецке, Новосибирске, а также Томске, Кемерове и Красноярске.

"Вкусно - и точка" - ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 63 субъектах РФ. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже 830 точек сети из 850, ранее входивших в сеть McDonald’s.

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