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44 минуты назад

ФАС вынесла решение по продаже Mothercare

Лера Букина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о согласовании ходатайства АО «МФК Джамилько» о покупке бывшей франчайзинговой сети компании Mothercare ООО «Монэкс трейдинг».

ФАС вынесла решение по продаже Mothercare
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Обращение компании в ФАС по данному вопросу поступило в середине ноября.

ООО «Монэкс Трейдинг» является структурой кувейтской Alshaya Group, которая по франшизе развивала в России бренды Mothercare, Victoria's Secret, Body Shop. Из-за санкций против РФ руководством компании было принято решение уйти с российского рынка.

ФАС отмечает, что по итогам сделки покупателю удастся нарастить число своих магазинов за счет магазинов ООО «МОНЭКС ТРЕЙДИНГ», расширить штат сотрудников до 900 человек, а также развивать бизнес в смежной сфере розничной торговли.

Также ФАС обращает внимание на то, что ограничения конкуренции на рынке не последует за заключением данной сделки. В сообщении говорится, что благодаря данному соглашению рабочие места сохранятся.

Вместе с тем отмечается, что сейчас ведомством рассматривается вопрос о привлечении АО «МФК Джамилько» к административной ответственности. Это связано с тем, что сделка была заключена до того, как ее одобрила ФАС.

Alshaya Group является крупнейшим мировым оператором в секторе розничной франшизы. Он работает в Европе, России, Турции и других странах.

Компании,ФАС России,
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