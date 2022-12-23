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1 час назад

Reuters: Российские авиакомпании намерены выкупить застрявшие в России самолеты

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Российские авиакомпании провели предварительные переговоры по крайней мере с одной западной лизинговой компанией о возможности выкупить часть застрявших в России самолетов из-за санкций, сообщили СМИ.

Российские авиакомпании решили выкупить застрявшие из-за санкций самолеты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Агентство Reuters со ссылкой на документы и источники сообщило, что предложение все еще обсуждается. Детали переговоров появились в ходе судебного разбирательства в Ирландии, когда основные арендодатели судились со страховщиками с целью получения компенсаций, передает ТАСС.

Переговоры провели SMBC Aviation Capital, одна из крупнейших в мире компаний по аренде самолетов, и «Аэрофлот» вместе со страховщиком авиакомпании «АльфаСтрахование». Лизингодатель сообщил, что ему было предложено 644,2 млн долларов за 17 самолетов, арендованных «Аэрофлотом», минус 82 млн, уже выплаченных в виде депозитов и резервов.

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В SMBC также рассказали, что к ней обратились «Страховые брокеры Эльбруса» от имени авиакомпаний NordStar и S7. Отмечается, что SMBC Aviation Capital лоббировала сделку в Евросоюзе. Теперь данное предложение требует одобрения со стороны сообщества.

Напомним, в начале марта российский авиаперевозчик S7 якобы отменил все свои международные перелеты после ареста самолета в Ереване. В самой компании заявили, что вынуждены сократить полетную программу из-за введенных ограничений и отменить некоторые рейсы по международным направлениям, но не полностью отменить все полеты.

Позже министр транспорта Виталий Савельев заявил, что российские авиакомпании потеряли 78 самолетов, из-за их ареста за рубежом.

Компании,Виталий Савельев,АК S7,Альфастрахование,Аэрофлот,ЕС,
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