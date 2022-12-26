Глава «Росатома» обратился с требованием к Финляндии

Финляндия должна вернуть средства «Росатома» из-за расторжения контракта с Россией на строительство атомной электростанции, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление руководителя госкорпорации Алексея Лихачева .

«Единственный проект, на который, так сказать, „похудела“ наша зарубежная деятельность, это проект в Финляндии, остановленный этим летом по указанию правительства этой страны. Заказчик расторг договор, уже прошла первая волна судебных разбирательств», — заявил он.

Международный совет по разрешению споров признал незаконным разрыв контракта с «Росатомом» на строительство станции «Ханхикиви-1», указал Лихачева Лихачев. Он отметил, что финские власти теперь должны самостоятельно сооружать объект.

Компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали «Росатому», в мае 2022 года сообщила, что расторгла контракт с госкорпорацией на строительство «Ханхикиви-1» в Финляндии. Проект предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС являлась входящая в Росатом» компания RAOS Project. Она сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.