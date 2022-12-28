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42 минуты назад

Bloomberg: по итогам 2022 года Илон Маск потерял $140 млрд

Газета.Ruиещё 1

Согласно Bloomberg Billionaires Index, Илон Маск с начала 2022 года потерял около $140 млрд личного состояния.

По итогам 2022 года Илон Маск потерял $140 млрд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

К потере большей части состояния Маска приписывают падение акций Tesla на 68% и покупку им Twitter за $44 млрд. По состоянию на 28 декабря, общее состояние Илона Маска оценивается в $130 млрд.

Отмечается, доля Маска в компании SpaceX является на данный момент его самым ценным активом стоимостью $47 млрд, в то время как в Tesla его доля составляет около $40 млрд. Несмотря на то, что бизнесмен приобрел Twitter за $40 млрд, эксперты оценивают компанию всего в $20 млрд. Также, по данным Bloomberg, доля Маска в The Boring Company составляет $3,3 млрд.

Несмотря на резкое падение, бизнесмен остается вторым человеком в списке богатейших людей мира. Первое место с состоянием $163 млрд занимает соучредитель и генеральный директор LVMH Бернар Арно. Третье место в рейтинге занимает индийский бизнесмен Гаутам Адани с состоянием $116 млрд. Основатель Amazon Джефф Безос с состоянием $106 млрд оказался на шестом месте. За прошедший год он потерял $86,3 млрд.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Илон Маск активировал свои спутники над Ираном.

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