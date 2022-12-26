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10 часов назад

"Роснефть" выплатит рекордные промежуточные дивиденды

Газета.Ruиещё 3

Акционеры ПАО «НК «Роснефть» на внеочередном собрании приняли решение о выплате промежуточных дивидендов в размере 216 млрд рублей (20,39 рублей на акцию).

«Роснефть» выплатит рекордные промежуточные дивиденды
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Нефтяная компания выплатит промежуточные дивиденды из чистой прибыли, полученной по результатам работы за 6 месяцев 2022 года. «Роснефть» заработала 432 млрд рублей за январь-июнь 2022, что на 13% выше показателя за аналогичный период 2021 года.

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Промежуточные дивиденды «Роснефти» будут выплачены держателям акций до 16 февраля 2023 года.

«Роснефть» является одной из самых надежных и перспективных на российском рынке. В нынешней непростой геополитической и экономической ситуации «Роснефть» продолжает исполнять обязательства перед своими акционерами, стабильно выплачивая дивиденды. Это определенно вселяет уверенность в инвесторов и повышает интерес к акциям «Роснефти» на бирже», — отметил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

В декабре инвестбанк «Синара» назвал акции «Роснефти» одним из фаворитов среди компаний нефтегазового сектора.

«Учитывая долю государства в компании, высокие поступления в бюджет в столь важный для страны момент делают «Роснефть» важнейшим элементом стабильности российской экономики. К этому можно добавить тот факт, что «Роснефть» фактически является крупнейшим налогоплательщиком страны: по итогам первого полугодия 2022 года платежи в бюджет РФ составили 2,1 трлн рублей и можно смело прогнозировать, что за весь год они составят более 4 трлн рублей», — сказал специалист аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов.

В конце сентября Газпромбанк в своем отчете по российскому нефтегазовому рынку спрогнозировал рост стоимости акций «Роснефти» более чем в два раза. Целевая цена ценных бумаг крупнейшей нефтяной компании России определена банком на уровне 540 рублей за штуку. От текущих котировок акций «Роснефти» (около 350 рублей) это предполагает рост более чем на 50%. По итогам 2022 года в Газпромбанке ожидают увеличения дивидендных выплат «Роснефти» - они оцениваются в 47 рублей за бумагу. В таком случае дивидендная доходность компании составит 15%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли.

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