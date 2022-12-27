Российских производителей сахара могут обязать заморозить цены

Минсельхоз РФ может вновь ввести регулирование цен на сахар, обязав производителей данной продукции зафиксировать ее оптовую стоимость. Об этом сообщает газета "Ведомости".

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Поводом для рассмотрения такой инициативы послужил резкий рост цен на сахар, зафиксированный в период с 19 по 25 декабря. По информации Национальной товарной биржи, оптовая стоимость сахара в Центральном федеральном округе выросла на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 49 636 рублей за тонну. Таким образом, к концу недели показатель достиг отметки в 52–53 рубля за килограмм.

Участники рынка отмечают, что главной причиной повышения цен стало падение курса рубля к иностранным валютам. По словам замглавы Минсельхоза Оксаны Лут, фиксирование стоимости сахара будет необходимо, если за первый квартал нового года года его оптовая цена поднимется выше 50–53 рублей за килограмм.