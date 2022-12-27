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4 часа назад

Российских производителей сахара могут обязать заморозить цены

Москва24иещё 7

Минсельхоз РФ может вновь ввести регулирование цен на сахар, обязав производителей данной продукции зафиксировать ее оптовую стоимость. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Российских производителей сахара могут обязать заморозить цены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поводом для рассмотрения такой инициативы послужил резкий рост цен на сахар, зафиксированный в период с 19 по 25 декабря. По информации Национальной товарной биржи, оптовая стоимость сахара в Центральном федеральном округе выросла на 7,2% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 49 636 рублей за тонну. Таким образом, к концу недели показатель достиг отметки в 52–53 рубля за килограмм.

Участники рынка отмечают, что главной причиной повышения цен стало падение курса рубля к иностранным валютам. По словам замглавы Минсельхоза Оксаны Лут, фиксирование стоимости сахара будет необходимо, если за первый квартал нового года года его оптовая цена поднимется выше 50–53 рублей за килограмм.

В прошлом году Минсельхоз уже прибегал к мерам по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Тогда стоимость килограмма сахара была зафиксирована на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розницы, литра масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно.

Компании,Оксана Лут,Минсельхоз России,Национальная товарная биржа,
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