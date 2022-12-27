ФАС разрешила компании из Казахстана купить ТЦ «Метрополис»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила намерение компании из Казахстана «М Холдинг Лтд.» о приобретении торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Метрополис» в Москве. С 2013 года ТРЦ принадлежал американскому холдингу Morgan Stanley Real Estate Investing, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

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«ФАС удовлетворила ходатайство компании «М Холдинг Лтд.», ведущей холдинговую деятельность, о приобретении торгового центра «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве», — говорится в заявлении.

При этом в ведомстве также отметили, что грядущая сделка о приобретении ТРЦ не приведет к нарушению принципов конкурентоспособности рынка аренды коммерческой недвижимости в столице.

В 2013 году сделка о приобретении ТРЦ холдингом Morgan Stanley Real Estate Investing стала крупнейшей в истории российского рынка коммерческой недвижимости. Сумма соглашения с казахстанским девелопером Capital Partners тогда составила $1,2 млрд. Как сообщало агентство Bloomberg, в 2022 году речь идет об обратной продаже «Метрополиса» с большой скидкой в связи с влиянием международных санкций против Москвы.