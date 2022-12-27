Самолеты российских компаний передали иностранным перевозчикам

Некоторые самолеты, которые предназначались российским компаниям в начале текущего года, перешли иностранным перевозчикам в связи с весенними санкциями. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный источник.
Кроме того, как утверждает издание, об этом свидетельствуют и данные ресурса planespotter.
В частности, два борта Smartavia - Airbus 320neo и Boeing B737-700 – летом перепоставили исландскому лоукостеру Play, а осенью - национальному перевозчику Багамских островов Bahamasair.
С сентября Airbus 320neo, который готовился к поставке в Smartavia в этом году, числится с сентября в парке ирландской Aer Lingus.
Также несколько самолетов, которые должны были попасть на российский рынок, с июля летают в парке Turkish Airlines.
Сообщения отраслевых источников и данные споттинговых сервисов свидетельствуют о том, что Россия в общей сложности лишилась 85 самолетов, из них 75 являются пассажирскими.
Ранее Росавиация обратилась к авиакомпаниям и аэропортам с просьбой принять дополнительные меры для того, чтобы минимизировать риски сбоев и обеспечить безопасность в новогодние праздники.