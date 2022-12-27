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5 часов назад

В ЕС запретили консультировать российские компании по санкциям

Лера Букина

Компании из России теперь не могут рассчитывать на юридические консультации по вопросам рестрикций у европейских специалистов. Исключением является обращение в суд, сообщает РБК со ссылкой на обновленные разъяснения Еврокомиссии по предоставлению услуг в условиях санкций.

ЕС запретил консультировать российские компании по санкциям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту заявления, обязанности по соблюдению санкций ЕС напрямую возлагаются исключительно на европейские организации. Так, можно сделать вывод, что

российские организации вообще не могут получать юридическую помощь по санкциям.

Лишь европейские компании могут обращаться в национальные компетентные органы за разрешениями на проведение сделок или транзакций. О российских контрагентах речи не идет.

Кроме того, консультации предусмотрены для предприятий российских фирм в том случае, если услуги оказываются не в интересах материнской компании в России.

Подчеркивается, что услуги по консультированию в сфере санкционного комплаенса - частный случай юридических услуг. Российским властям и компаниям из РФ запретили их оказывать в рамках восьмого пакета санкций. При этом конкретные исключения для оказания услуг по санкционному комплаенсу отсутствуют.

Под ограничения не подпадают услуги, которые необходимы для реализации права на защиту в судебном порядке.

Санкции против России захотели изменить

Ранее в декабре немецкая газета Bild сообщила, что 61 физлицо и одна компания из России и Белоруссии подали иски в Европейский суд, чтобы оспорить ограничения ЕС.

Компании,Еврокомиссия,ЕС,
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