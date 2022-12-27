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3 часа назад

ЦБ сообщил о завершении сделки по продаже банка «Открытие»

Мария Иванова

Центробанк РФ вышел из капитала банка «Открытие», завершив сделку по его продаже ВТБ. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе регулятора.

ВТБ стал владельцем «Открытия»
Фото: ТАССТАСС

В Банке России подчеркнули, что ВТБ выполнил свои обязательства по оплате акций в полном объеме. Теперь сто процентов акций «ФК Открытие» принадлежат ВТБ.

Банк «Открытие» вместе с его «дочками», негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и страховщиком «Росгосстрах» перешел под контроль ЦБ в 2017 году в результате санации.

В декабре 2022-го в ЦБ заявили, что «ФК Открытие» будет продан за 340 миллиардов рублей, 233,1 миллиарда из которых будут внесены денежными средствами, а 106,9 миллиарда - в виде облигаций федерального займа. Аудиторско-консалтинговая компания «ДРТ» оценила стоимость банка в 328-374 миллиардов рублей.

В ВТБ говорили о планах сохранить ключевые продукты и сервисы «ФК Открытия».

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