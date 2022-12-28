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6 часов назад

«Газпром» раскрыл план по добыче газа в 2022 году

Lenta.ruиещё 2

«Газпром» по итогам 2022 года добудет 412,6 миллиарда кубометров газа. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер во время предновогоднего селекторного совещания.

«Газпром» раскрыл план по добыче газа в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

«Этого газа нам вполне хватит для того, чтобы исполнить все свои обязательства перед нашими потребителями внутри страны и поставить необходимые объемы на экспорт», — рассказал он.

Миллер уточнил, что 100,9 миллиарда кубометров пойдет на экспорт, а 243,1 миллиарда кубометров — будет поставлено из газотранспортной системы «Газпрома» российским потребителям.

Рассуждая о перспективах отрасли в целом, Миллер предположил, что мировой рынок газа будет быстро развиваться и в ближайшие два десятилетия потребление вырастет на 20 процентов.

«Надо сказать, что наши потребители обеспечены газом на многие и многие десятилетия вперед», — указал он.

Говоря о самой компании, Миллер подчеркнул, что «Газпром» чувствует себя абсолютно финансово устойчивым и выполняет все долговые обязательства. По его словам, в этом году компания заплатит в бюджеты разных уровней более пяти триллионов рублей налогов.

Компании,Алексей Миллер,Газпром,
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