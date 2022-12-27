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8 часов назад

Белоусов назвал вывод денег из России самой рискованной инвестицией для бизнеса сейчас

Газета.Ruиещё 1

Вывод средств из России сейчас для бизнеса является самым рискованным способом инвестиций. Об этом заявил первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов, слова которого приводит РИА Новости.

Белоусов назвал самую рискованную инвестицию для бизнеса
Фото: ТАССТАСС

Первый вице-премьер указал на санкции в отношении России со стороны западных стран, отмечая, что бизнесу в настоящее время необходимы "какие-то люфты" на фоне перенастройки логистических и производственных, а также технологических цепочек, что требует "определенного маневра и ресурсов".

"Я достаточно много встречаюсь с крупным бизнесом, сейчас есть полное понимание, что выводить деньги некуда и очень опасно", - пояснил Белоусов, называя это "самым рисковым видом инвестиций, который сейчас есть".

По его словам, сейчас среди предпринимателей есть "четкий, акцентированный" запрос на надежные инструменты вложений внутри страны, и "такого не было даже полгода назад, когда санкции начались".

Глава российского Минфина Антон Силуанов ранее призвал губернаторов анализировать и внедрять положительный опыт других регионов для привлечения инвестиций, а не ждать дотаций от федерального центра.

Компании,Антон Силуанов,Андрей Белоусов,Правительство РФ,
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