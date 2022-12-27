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8 часов назад

Сооснователь украинского Monobank заявил о начале производства дронов для ВСУ

Газета.Ru

Сооснователь украинского Monobank Владимир Яценко заявил о начале производства дронов для вооруженных сил Украины в Европе, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Сооснователь украинского Monobank заявил о начале производства дронов для ВСУ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Если мы начинали с мощности несколько единиц в день, то сейчас открыли новое производство, которое находится, к сожалению, не на Украине, а в одной из стран Европы, где мы производим очень много комплектующих. Мы перешли от закупки в китайском супермаркете к собственному производству, и сегодня это сверхтехнологичное производство, для этого мы ждали оборудования почти шесть месяцев", - утверждает Яценко.

По словам Яценко, производственные мощности позволят производить до 10 дронов в день.

Ранее первый заместитель главы госкорпорации "Ростеха" Владимир Артяков заявил, что Россия нарастила производство беспилотников тактической разведки. Он также отметил, что сейчас Россия уже превзошла "с точки зрения применения таких беспилотных летательных аппаратов" Вооруженные силы Украины.

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