Сооснователь украинского Monobank заявил о начале производства дронов для ВСУ

"Если мы начинали с мощности несколько единиц в день, то сейчас открыли новое производство, которое находится, к сожалению, не на Украине, а в одной из стран Европы, где мы производим очень много комплектующих. Мы перешли от закупки в китайском супермаркете к собственному производству, и сегодня это сверхтехнологичное производство, для этого мы ждали оборудования почти шесть месяцев", - утверждает Яценко.