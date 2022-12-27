Иностранные лицензии на недра переоформили на юрлица из России

Все лицензии иностранных компаний на участки недр на территории России были переоформлены на отечественные юридические лица. Об этом ТАСС рассказали в Минприроды России.

Как сообщили в министерстве, изменения в законе «О недрах» исключают иностранные компании из сферы недропользования. В итоге, чтобы избежать аннулирования лицензии, все недропользователи должны были переоформить их на российские юридические лица.

Отмечается, что речь идет о 49 лицензиях на углеводородное сырье и подземные воды. По информации ведомства, под переоформление попали 25 лицензий.