X5 подключит все магазины «Перекресток» к СБП

Ретейлер Х5 Group планирует в ближайшее время подключить все магазины "Перекресток" к системе быстрых платежей. Об этом говорится в сообщении компании.

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"X5 Group запустит систему быстрых платежей (СБП) во всех супермаркетах торговой сети "Перекресток". Сервис будет установлен в ближайшее время на всех кассах "Перекрестков", включая кассы самообслуживания", - отмечается в сообщении.

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Как пояснили в компании, сейчас системой оборудовано 70% супермаркетов сети. Партнеры X5 в рамках проекта СБП - Альфа-банк и Национальная система платежных карт (НСПК). Поставщиком NFC-чипов для реализации технологии бесконтактной оплаты стал крупнейший производитель микроэлектроники в России - компания "Микрон".

В Х5 отметили, что в основе функции оплаты через СБП на кассах "Перекрестка" лежит технология статического QR-кода c кассовой ссылкой. Таким образом, у покупателя при оплате товаров через СБП появляется возможность выбора: сканировать QR-код через камеру телефона или просто поднести его к NFC-чипу, интегрированному в QR-код. Далее клиент подтверждает транзакцию в своем смартфоне без ввода суммы операции. Денежные средства поступят со счета покупателя на счет юридического лица в течение нескольких секунд с момента подтверждения перевода в мобильном банке.

X5 Group провела первую оплату через СБП по динамическому QR-коду в конце 2019 года. В 2022 году компания начала внедрять функцию оплаты через СБП на классические кассы и кассы самообслуживания в магазинах торговой сети "Пятерочка". Процесс подключения касс торговых сетей X5 к СБП планируется завершить в 2023 году.

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