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6 часов назад

Процедура банкротства Nord Stream 2 AG продлена до июля 2023 года

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Процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток — 2», компании Nord Stream 2 AG, продлена до июля 2023 года.

Процедура банкротства Nord Stream 2 AG продлена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.

Отмечается, что суд швейцарского Цуга продлил временный мораторий на выплату кредитов для компании ещё на шесть месяцев, до 10 июля 2023 года.

Временным административным управляющим остаётся компания Transliq AG.

В ноябре регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

В марте компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору с ЕС о применении Газовой директивы.

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