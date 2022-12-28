Процедура банкротства Nord Stream 2 AG продлена

Процедура банкротства оператора газопровода «Северный поток — 2», компании Nord Stream 2 AG, продлена до июля 2023 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании на сайте официального торгового бюллетеня Швейцарии.

Отмечается, что суд швейцарского Цуга продлил временный мораторий на выплату кредитов для компании ещё на шесть месяцев, до 10 июля 2023 года.

Временным административным управляющим остаётся компания Transliq AG.

В ноябре регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.