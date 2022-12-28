Domino's Pizza задумался о продаже бизнеса в России

DP Eurasia, которая управляет брендом Domino's Pizza в Турции и России, задумалась о продаже российского бизнеса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

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В заявлении говорится, что сейчас оцениваются перспективы продолжения работы на фоне влияния санкций. В целом, в компании не исключили, что бизнес может быть продан. Хотя работа над потенциальной сделкой и продолжается, уверенности в ее результате пока нет.

В марте DP Eurasia приняла решение отказаться от роялти и инвестиций в Россию, но предприятия сети продолжат работу.

Первый филиал Domino's Pizza в России открылся в 1998 году, а с 2016-го — предлагать франшизу.