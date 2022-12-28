СМИ: IKEA пообещала сотрудникам сохранить зарплаты после продажи активов

Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA гарантировал российским сотрудникам сохранение зарплаты и полного соцпакета после передачи активов местным предпринимателям. Об этом заявил в беседе с интернет-изданием Readovka органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов.
Он сообщил о введении переговоров между шведской сетью IKEA и потенциальными покупателями предприятий в России. Собеседник подчеркнул, что одним из условий, выдвинутых ранее коллективом фабрик и магазинов, являлось сохранение зарплат и полного соцпакета.
Подчеркивается, что стороны достигли договоренности в середине декабря. Кроме того, компания дала гарантию на сохранение рабочих мест на год.
О том, кто будет новым собственником, станет известно не позднее конца первого квартала 2023 года, указал Илларионов. Однако ясность в вопросах занятости уже есть, отметил собеседник.
Ситуация с работниками, которые трудились на фабриках, гораздо сложнее, указал эксперт. Это связано с тем, что юрлицо, через которое они были трудоустроены, ликвидируется.
В ноябре «Интерфакс» сообщал, что маркетплейсу «Яндекс.Маркет» удалось договориться о приобретении остатков товаров IKEA в России.