Миллер: Россия и Турция начали реализацию газового хаба

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Турция уже начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции.
«А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации», — цитирует его ТАСС.
Ранее в МИД России выразили надежду на реализацию идеи создания газового хаба в Турции.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал намерения Турции стать крупным газовым хабом.