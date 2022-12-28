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46 минут назад

Миллер: Россия и Турция приступили к практической реализации проекта газового хаба

RT на русском

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия и Турция уже начали прорабатывать реализацию проекта создания газового хаба на территории Турции.

Миллер: Россия и Турция начали реализацию газового хаба
Фото: ТАССТАСС

«А сейчас мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации», — цитирует его ТАСС.

Ранее в МИД России выразили надежду на реализацию идеи создания газового хаба в Турции.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков прокомментировал намерения Турции стать крупным газовым хабом.

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