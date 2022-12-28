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53 минуты назад

FT: американская компания ExxonMobil подала в суд на ЕС

RT на русскомиещё 2

Американская компания ExxonMobil подала в суд на Европейский союз из-за введения Брюсселем налога на сверхприбыль энергетических компаний.

FT: американская компания ExxonMobil подала в суд на ЕС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом сообщает Financial Times.

«ExxonMobil подаёт в суд на ЕС, пытаясь заставить его отказаться от нового налога на непредвиденную прибыль для нефтяных групп», — говорится в материале.

По мнению компании, Брюссель превысил свои законные полномочия, введя сбор.

В Exxon заявили, что иск был подан её немецкими и голландскими дочерними компаниями в Европейский общий суд в Люксембурге.

Ранее Минфин ФРГ заявил, что планирует облагать сверхприбыль нефтегазовых компаний налогом в размере 33%.

Компании,Exxon Mobil,ЕС,
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