FT: американская компания ExxonMobil подала в суд на ЕС

Американская компания ExxonMobil подала в суд на Европейский союз из-за введения Брюсселем налога на сверхприбыль энергетических компаний.
Об этом сообщает Financial Times.
«ExxonMobil подаёт в суд на ЕС, пытаясь заставить его отказаться от нового налога на непредвиденную прибыль для нефтяных групп», — говорится в материале.
По мнению компании, Брюссель превысил свои законные полномочия, введя сбор.
В Exxon заявили, что иск был подан её немецкими и голландскими дочерними компаниями в Европейский общий суд в Люксембурге.
Ранее Минфин ФРГ заявил, что планирует облагать сверхприбыль нефтегазовых компаний налогом в размере 33%.