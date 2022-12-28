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5 часов назад

Экспорт «Газпрома» на ключевые зарубежные рынки рухнул на 46%

Елена Прошина

Экспорт российской энергетической компании «Газпром» на ключевые зарубежные рынки упал на 46% за 2022 год. Это самый низкий уровень в истории компании. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экспорт «Газпрома» на ключевые зарубежные рынки рухнул на 46%
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что почти всё снижение экспорта пришлось на страны Евросоюза – эти поставки сократились в 2,5 раза. На этом фоне добыча газа компанией также упадет на 20% до ещё одного рекордного минимума в 412,6 миллиардов кубометров. Если такие тенденции сохранятся, то в 2023 году экспорт может упасть еще на 25%. В этом случае доля «Газпрома» на рынке Евросоюза будет в два раза меньше, чем у США.

Глава компании Алексей Миллер сообщил, что экспорт газа в дальнее зарубежье составит 100,9 миллиард кубометров в 2022 году, против 185,1 миллиардов в 2021 году.

Страны Евросоюза согласовали потолок цен на газ

Ранее Миллер заявил, что некоторые месторождения «Газпрома» будут давать газ до 2141 года.

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