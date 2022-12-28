Экспорт «Газпрома» на ключевые зарубежные рынки рухнул на 46%

Уточняется, что почти всё снижение экспорта пришлось на страны Евросоюза – эти поставки сократились в 2,5 раза. На этом фоне добыча газа компанией также упадет на 20% до ещё одного рекордного минимума в 412,6 миллиардов кубометров. Если такие тенденции сохранятся, то в 2023 году экспорт может упасть еще на 25%. В этом случае доля «Газпрома» на рынке Евросоюза будет в два раза меньше, чем у США.