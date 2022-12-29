Компании отменили военное страхование судов из РФ, Белоруссии и Украины

Страховые клубы судовладельцев приняли решение отменить со следующего года покрытие военных рисков в России, Украине и Белоруссии. Речь идет о крупнейших мировых компаниях American, North, UK и West, сообщает Reuters.

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Мера вступит в силу с 1 января. Суммарно фирмы покрывают риски порядка 90% морских судов.

Согласно тексту заявления West, с 1 января больше не будут покрываться страховые риски в районах или территориальных водах, «где российские или поддерживаемые Россией силы участвуют в конфликте».

Конфликт на Украине, как пояснила UK, привел к тому, что у перестраховщиков клуба больше нет возможности обеспечивать перестрахование военных рисков, которые связаны с территориальными рисками вышеуказанных стран.