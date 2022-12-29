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58 минут назад

Компании отменили военное страхование судов из РФ, Белоруссии и Украины

Лера Букина

Страховые клубы судовладельцев приняли решение отменить со следующего года покрытие военных рисков в России, Украине и Белоруссии. Речь идет о крупнейших мировых компаниях American, North, UK и West, сообщает Reuters.

Компании отменили военное страхование судов из РФ, Белоруссии и Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мера вступит в силу с 1 января. Суммарно фирмы покрывают риски порядка 90% морских судов.

Согласно тексту заявления West, с 1 января больше не будут покрываться страховые риски в районах или территориальных водах, «где российские или поддерживаемые Россией силы участвуют в конфликте».

Конфликт на Украине, как пояснила UK, привел к тому, что у перестраховщиков клуба больше нет возможности обеспечивать перестрахование военных рисков, которые связаны с территориальными рисками вышеуказанных стран.

Ранее стало известно о том, что крупные японские компании прекращают страхование рисков для судовладельцев, чьи суда проходят через российские воды. Среди них оказались Tokio Marine & Nichido Fire Insurance, Sompo Japan Insurance и Mitsui Sumitomo Insurance.

Компании,
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