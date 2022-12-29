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1 час назад

В ФАС начали расследование повышения тарифов «Мегафона» и Tele2

Елена Прошина

Федеральная антимонопольная служба России начала расследование по поводу повышения тарифов сотовой связи операторами «Мегафон» и Tele2 после обращения их абонентов. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В ФАС начали расследование повышения тарифов «Мегафона» и Tele2
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там отметили, что если ведомство установит, что «очередное повышение тарифов необоснованно», то возбудит антимонопольное дело. ФАС начал расследование после получения соответствующих обращений от граждан в декабре.

При этом «Мегафон» не уведомил службу о готовящемся повышении тарифов, а Tele2 — проинформировал. Первому ФАС направила соответствующий запрос и начала расследование.

«Tele2 планирует повысить тарифы, стоимость которых ранее не изменялась, а также тарифные планы, стоимость которых уже изменялась в 2022 году. По результатам проведенного ведомством анализа повышение ранее не менявшихся тарифов не превышает индекс потребительских цен с начала текущего года и является обоснованным. Повышение тарифных планов, стоимость которых уже повышалась в 2022 году, ФАС России проанализирует», — добавили в пресс-службе.

Если во втором случае выявят нарушения, то ведомство также примет меры антимонопольного реагирования, заключили в службе.

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