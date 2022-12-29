В ФАС начали расследование повышения тарифов «Мегафона» и Tele2

«Tele2 планирует повысить тарифы, стоимость которых ранее не изменялась, а также тарифные планы, стоимость которых уже изменялась в 2022 году. По результатам проведенного ведомством анализа повышение ранее не менявшихся тарифов не превышает индекс потребительских цен с начала текущего года и является обоснованным. Повышение тарифных планов, стоимость которых уже повышалась в 2022 году, ФАС России проанализирует», — добавили в пресс-службе.