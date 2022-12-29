Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 71.98EUR 76.08
Войти в почту
1 час назад

Росфинмониторинг предложил проверять операции от 5 млн руб со счетами некоторых юрлиц и ИП

Газета.Ru

Росфинмониторинг инициировал проведение обязательного контроля при списании средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получавших в течение года бюджетные средства, на сумму равную или превышающую 5 млн рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на проект приказа.

Росфинмониторинг предложил проверять крупные списания со счетов ряда юрлиц и ИП
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно пояснительной записке, законопроект нужен для снижения рисков хищения бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов.

Уточняется, что проверка будет производиться также и при условии того, что финансовые средства переводятся в пользу получателя, относящегося к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.

По закону, приказ должен вступить в силу после 90 дней со дня его официальной публикации и функционировать на протяжении двух лет.

Ранее Росфинмониторинг предложил дать МВД и ФСБ право на внесудебную блокировку счетов граждан. Речь идет о временной заморозке счетов, с которых может идти финансирование терроризма, экстремизма или закупка крупных партий наркотиков.

Компании,Росфинмониторинг,ФСБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители