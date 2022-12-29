Росфинмониторинг предложил проверять крупные списания со счетов ряда юрлиц и ИП

Росфинмониторинг инициировал проведение обязательного контроля при списании средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получавших в течение года бюджетные средства, на сумму равную или превышающую 5 млн рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на проект приказа.

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Согласно пояснительной записке, законопроект нужен для снижения рисков хищения бюджетных средств с последующей легализацией преступных доходов.

Уточняется, что проверка будет производиться также и при условии того, что финансовые средства переводятся в пользу получателя, относящегося к группе высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций.

По закону, приказ должен вступить в силу после 90 дней со дня его официальной публикации и функционировать на протяжении двух лет.