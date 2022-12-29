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4 часа назад

Сотрудники Google готовятся к сокращению расходов

FBM.ru

Сотрудники Google готовятся к сокращению расходов, поскольку тревога нарастает Технический гигант до сих пор предпринимал шаги по оптимизации без массовых увольнений, но сотрудники готовятся к более глубоким сокращениям.

Сотрудники Google готовятся к сокращению расходов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Работники Google в Швейцарии в этом месяце отправили письмо вице-президенту компании по кадрам, в котором изложили свои опасения по поводу того, что новая система оценки сотрудников может быть использована для сокращения рабочей силы.

«Количество и распространение дошедших до нас отчетов указывает на то, что по крайней мере на некоторых менеджеров оказывалось агрессивное давление с целью применить квоту» в отношении процесса, который мог привести к тому, что сотрудники получат негативные оценки и потенциально могут потерять свои рабочие места, — написали в письме пять рабочих и представителей сотрудников компании.

Беспокойство усилилось по мере того, как коллеги Google по технологической отрасли раздавали уведомления об убытках на фоне ухудшения состояния мировой экономики. В прошлом месяце Meta*, владелец Facebook* и Instagram, сократила свои ряды на 11 000 человек, или около 13 процентов своей рабочей силы. Amazon также начала увольнять около 10 000 человек на корпоративных и технологических должностях, или около 3 процентов своих корпоративных сотрудников.

Даже Google, которая в этом году должна заработать десятки миллиардов долларов, вынуждена была смириться с замедлением темпов роста. В октябре, когда рынок цифровой рекламы резко упал, материнская компания Google, Alphabet, сообщила, что прибыль в третьем квартале упала на 27% по сравнению с прошлым годом, до 13,9 млрд долларов.

*компания и социальная сеть признаны экстремистскими в РФ.

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