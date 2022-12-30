Эксперт: концертный рынок в России рухнул

Массовой отток артистов из страны привел к сокращению российского концертного рынка в текущем году минимум на 30%. Об этом заявил РБК глава «МТС Энтертейнмент» (объединяет билетные сервисы Ticketland и MTC Live) Михаил Минин.

Другой причиной является запрет на выступления ряда популярных в стране музыкантов, отметил он.

По словам Минина, новые лица вливаются в концертный рынок, однако собирать сейчас большие стадионные концерты у них не получится, поскольку на это требуется время.

Прослушивание песен музыкантов на стриминге – дело одно, а посещение платных концертов – совсем другое. На это, как указал специалист, готовы не все.

«В итоге на сборы больших залов выходят единицы», — подчеркнул Минин.

Согласно его прогнозам, формирование молодыми артистами нового костяка рынка займет от четырех до восьми лет.