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2 часа назад

ВТБ запустил прямые расчеты в индийских рупиях для МСБ

ТАСС

Банк ВТБ запустил прямые платежи в индийских рупиях для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщила пресс-служба кредитной организации.

ВТБ запустил прямые расчеты в индийских рупиях для МСБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предприниматели получили возможность проводить расчеты без двойной конвертации, ускорить и упростить работу по внешнеторговым контрактам с Индией. Механизм прямых расчетов позволяет клиентам ВТБ сразу фиксировать цену товара и сумму платежа в национальной валюте, получать индивидуальные котировки на рыночных условиях и снижать издержки благодаря отсутствию дополнительной конвертации. Он также избавляет от предварительных согласований операций, что упрощает работу российских компаний с индийскими партнерами", - пояснили в пресс-службе.

Ранее ВТБ получил разрешение Резервного банка Индии на проведение расчетов в национальной валюте страны и открыл востро счета в индийских рупиях.

"Организация прямых расчетов в национальных валютах стала одним из приоритетных направлений нашей работы в этом году. В условиях снижения надежности традиционных платежных систем, переориентации участников ВЭД [внешнеэкономической деятельности] на новые рынки такие расчеты становятся для них все привлекательнее, поэтому мы планируем развивать это направление для поддержки клиентов", – отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, слова которой привела пресс-служба банка.

Компании,Юлия Копытова,Банк ВТБ,
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