ВТБ запустил прямые расчеты в индийских рупиях для МСБ

"Организация прямых расчетов в национальных валютах стала одним из приоритетных направлений нашей работы в этом году. В условиях снижения надежности традиционных платежных систем, переориентации участников ВЭД [внешнеэкономической деятельности] на новые рынки такие расчеты становятся для них все привлекательнее, поэтому мы планируем развивать это направление для поддержки клиентов", – отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, слова которой привела пресс-служба банка.