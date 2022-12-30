ВТБ запустил прямые расчеты в индийских рупиях для МСБ

Банк ВТБ запустил прямые платежи в индийских рупиях для клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ), сообщила пресс-служба кредитной организации.
"Предприниматели получили возможность проводить расчеты без двойной конвертации, ускорить и упростить работу по внешнеторговым контрактам с Индией. Механизм прямых расчетов позволяет клиентам ВТБ сразу фиксировать цену товара и сумму платежа в национальной валюте, получать индивидуальные котировки на рыночных условиях и снижать издержки благодаря отсутствию дополнительной конвертации. Он также избавляет от предварительных согласований операций, что упрощает работу российских компаний с индийскими партнерами", - пояснили в пресс-службе.
Ранее ВТБ получил разрешение Резервного банка Индии на проведение расчетов в национальной валюте страны и открыл востро счета в индийских рупиях.
"Организация прямых расчетов в национальных валютах стала одним из приоритетных направлений нашей работы в этом году. В условиях снижения надежности традиционных платежных систем, переориентации участников ВЭД [внешнеэкономической деятельности] на новые рынки такие расчеты становятся для них все привлекательнее, поэтому мы планируем развивать это направление для поддержки клиентов", – отметила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова, слова которой привела пресс-служба банка.