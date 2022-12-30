В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

Правительство РФ продлило мораторий на проведение проверок бизнеса на 2023 год, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

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"Правительство продлило мораторий на проверки. Он будет действовать и в 2023 году. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов", - сказано в сообщении.

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Сейчас действующим законодательством все риски разделены на шесть категорий - от низкого риска до чрезвычайно высокого. К объектам чрезвычайно высокого и высокого рисков относятся социальные, промышленные объекты и виды деятельности, имеющие максимальный уровень риска причинения вреда. Использование индикаторов риска предполагает инициирование надзорными органами контрольных мероприятий при получении информации о рисках нарушения обязательных требований.

"Во избежание рисков нарушения обязательных требований контрольные органы в следующем году будут разрабатывать соответствующие индикаторы и делать их публичными. Эта работа направлена на реализацию нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности в части совершенствования рискориентированного подхода", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Новым постановлением также устанавливается право контрольного органа исключить из плана проверку, если ей предшествовал профилактический визит по обращению контролируемого лица.

Разработка новых индикаторов риска и их применение - часть механизма совершенствования рискориентированного подхода. С июля 2020 года в контрольно-надзорной сфере запущена процедура досудебного обжалования. На портале госуслуг создан сервис подачи жалобы на решения контрольных органов.