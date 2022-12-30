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38 минут назад

В России продлили на 2023 год мораторий на проведение проверок бизнеса

ТАСС

Правительство РФ продлило мораторий на проведение проверок бизнеса на 2023 год, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
Фото: UnsplashUnsplash

"Правительство продлило мораторий на проверки. Он будет действовать и в 2023 году. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов", - сказано в сообщении.

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Сейчас действующим законодательством все риски разделены на шесть категорий - от низкого риска до чрезвычайно высокого. К объектам чрезвычайно высокого и высокого рисков относятся социальные, промышленные объекты и виды деятельности, имеющие максимальный уровень риска причинения вреда. Использование индикаторов риска предполагает инициирование надзорными органами контрольных мероприятий при получении информации о рисках нарушения обязательных требований.

"Во избежание рисков нарушения обязательных требований контрольные органы в следующем году будут разрабатывать соответствующие индикаторы и делать их публичными. Эта работа направлена на реализацию нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности в части совершенствования рискориентированного подхода", - приводятся в сообщении слова вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Новым постановлением также устанавливается право контрольного органа исключить из плана проверку, если ей предшествовал профилактический визит по обращению контролируемого лица.

Разработка новых индикаторов риска и их применение - часть механизма совершенствования рискориентированного подхода. С июля 2020 года в контрольно-надзорной сфере запущена процедура досудебного обжалования. На портале госуслуг создан сервис подачи жалобы на решения контрольных органов.

"Информация, полученная от бизнеса посредством этого сервиса, является для правительства источником обратной связи. Сведения используются для совершенствования контрольных процедур, в том числе рискориентированного подхода", - цитирует пресс-служба слова Григоренко.

Компании,Дмитрий Григоренко,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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