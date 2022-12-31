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2 часа назад

Абрамович оказался самым обедневшим российским миллиардером

Илья Родин

Состояние предпринимателя Романа Абрамовича сократилось сильнее, чем у большинства российских миллиардеров, пишет Bloomberg.

Абрамович оказался самым обедневшим российским миллиардером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в 2021 году оно оценивалось в $18 млрд. В настоящее время оно составляет порядка $7,8 млрд. Это обусловлено тем, что часть его средств находится в неликвидных активах.

По данным агентства, в 2022 году Великобритания, Евросоюз, Украина и Канада ввели против бизнесмена ряд ограничительных мер.

В рамках введенных против Абрамовича санкций Оттава начала процесс ареста и конфискации активов бизнесмена. Кроме того, в Соединенном Королевстве его отстранили от управления ФК «Челси», в США заморозили вклады в хедж-фондах.

Также сообщалось о том, что власти Португалии наложили арест на виллу предпринимателя в стране. Позже представитель Абрамовича опроверг эту информацию, уточняет автор статьи.

Компании,Роман Абрамович,ЕС,
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