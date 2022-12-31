Абрамович оказался самым обедневшим российским миллиардером

Состояние предпринимателя Романа Абрамовича сократилось сильнее, чем у большинства российских миллиардеров, пишет Bloomberg.
Отмечается, что в 2021 году оно оценивалось в $18 млрд. В настоящее время оно составляет порядка $7,8 млрд. Это обусловлено тем, что часть его средств находится в неликвидных активах.
По данным агентства, в 2022 году Великобритания, Евросоюз, Украина и Канада ввели против бизнесмена ряд ограничительных мер.
В рамках введенных против Абрамовича санкций Оттава начала процесс ареста и конфискации активов бизнесмена. Кроме того, в Соединенном Королевстве его отстранили от управления ФК «Челси», в США заморозили вклады в хедж-фондах.
Также сообщалось о том, что власти Португалии наложили арест на виллу предпринимателя в стране. Позже представитель Абрамовича опроверг эту информацию, уточняет автор статьи.