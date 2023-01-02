Владелец сети «Вкусно - и точка» Александр Говор заявил, что McDonald’s научил два поколения российских потребителей тому, каким должен быть сервис. Об этом сообщает РБК.

«Они [россияне] знают, что если в ориентированном на гостя заведении ты пролил колу, пока нес поднос до стола, тебе ее просто заменят - потому что тебя ценят. Знают, что ты можешь быть уверен в качестве ингредиентов», - подчеркнул Говор.

По его словам, благодаря заданному McDonald’s уровню россиян «уже не так просто обмануть» - они уйдут из заведения к конкурентам, если им что-то не понравится.

Говор подчеркнул, что первоначальная задача McDonald’s заключалась именно в том, чтобы показать россиянам, «как бывает» на Западе.

Также Говор рассказал, что в сети-преемнице McDonald’s знали, что любое ее название не понравится посетителям.

«Просто потому, что предыдущий бренд был очень любим и для многих был очень символичен», - сказал он.

16 мая 2022 года стало известно о решении McDonald’s окончательно уйти из России и продать свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который был одним из франчайзи компании.

Американская компания сохранила права на товарный знак в РФ, поэтому рестораны, которые открылись на месте McDonald's, не могут использовать ее название, логотип и меню. В «ВиТ» заявляли, что сеть продолжит сотрудничать с российскими поставщиками McDonald’s.