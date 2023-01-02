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3 часа назад

В России арестовали миллиардные активы немецкой Linde

Lenta.ru

В России арестовали активы немецкой компании Linde на сумму 35 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК.

В России арестовали миллиардные активы немецкой компании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Соответствующую карточку обнаружили в базе Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Уточняется, что арестованы российские активы немецкой Linde GmbH из Германии и ее материнской компании Linde PLC.

Арест активов произошел после обращения в суд компании «РусХимАльянс», которая является совместным предприятием «Газпрома» и «РусГазДобычи». В компании заявили, что Linde не выполнила обязательства по строительству газоперерабатывающего завода.

По данным РБК, оценочная стоимость арестованных активов — около 35 миллиардов рублей — в два раза меньше предъявленных Linde убытков. Цена иска «РусХимАльянса» составила свыше 946 миллионов евро неотработанного аванса и 25,8 миллиона евро убытков.

Также по условиям соглашения «РусХимАльянс» обратится в Гонконгский международный арбитражный центр с иском к Linde. Местом слушаний спора определен шведский Стокгольм.

В июне 2022 года Linde сообщила «Газпрому» об отказе от работы по проектированию и строительству предприятия по переработке и сжижению природного газа «Балтийский СПГ» в Усть-Луге. В конце марта немецкая компания заявила о приостановке развития новых проектов в России.

Компании,Газпром,
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