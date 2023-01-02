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1 час назад

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье резко упал

Никита Бородкин

Во вторник, 2 января, глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о результатах работы компании в минувший год. Как сообщает «РБК», в 2022 году в страны дальнего зарубежья было экспортировано почти в два раза меньше газа.

Стало известно о резком падении экспорта "Газпрома"
Фото: ТАССТАСС

По словам Миллера, за год «Газпром» добыл 412,6 млрд кубометров газа, из которых 100,9 млрд кубометров поставили в страны дальнего зарубежья. Если отталкиваться от данных Миллера по 2022 и предыдущим годам, то падение добычи составило почти 20%, а объем экспорта по удаленным направлениям упал на 45,5%.

При этом, исходя из данных о реализации газа в дальнем зарубежье, которые указаны в годовом отчете, то падение составило около 60%.

Отметим, что 28 декабря Миллер заявлял, что компания установила новый рекорд суточных поставок газа в Китай. Тогда глава «Газпрома» подчеркивал, что руководство приняло решение о поставках в КНР с превышением суточных контрактных обязательств — на пике оно составило 18,7%.

ЕС полностью заместил выбывший российский газ

Глава «Газпрома» признал, что 2022 год выдался «очень-очень непростым», а на энергетических рынках произошли тотальные изменения.

Компании,Алексей Миллер,Газпром,ЕС,
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