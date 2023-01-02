Стало известно о резком падении экспорта "Газпрома"

Во вторник, 2 января, глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о результатах работы компании в минувший год. Как сообщает «РБК», в 2022 году в страны дальнего зарубежья было экспортировано почти в два раза меньше газа.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам Миллера, за год «Газпром» добыл 412,6 млрд кубометров газа, из которых 100,9 млрд кубометров поставили в страны дальнего зарубежья. Если отталкиваться от данных Миллера по 2022 и предыдущим годам, то падение добычи составило почти 20%, а объем экспорта по удаленным направлениям упал на 45,5%.

При этом, исходя из данных о реализации газа в дальнем зарубежье, которые указаны в годовом отчете, то падение составило около 60%.

Отметим, что 28 декабря Миллер заявлял, что компания установила новый рекорд суточных поставок газа в Китай. Тогда глава «Газпрома» подчеркивал, что руководство приняло решение о поставках в КНР с превышением суточных контрактных обязательств — на пике оно составило 18,7%.