Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
57 минут назад

«Газпром» сообщил о новом рекорде суточных поставок газа в Китай

Лера Букина

Компания «Газпром» сообщила о превышении 1 и 3 января уровня суточных поставок газа в Китай, предусмотренного контрактом. Соответствующее заявление холдинг сделал в своем официальном Telegram-канале.

«Газпром» сообщил о новом рекорде суточных поставок газа в Китай
Фото: 

Речь идет о газопроводе «Сила Сибири». В частности, превышение, которое наблюдалось 3 января, оценили в 0,45% .

«"Газпром" начал 2023 год с новых исторических рекордов суточного экспорта газа в Китай», – указала компания.

Она также обратила внимание на то, что поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа. «Газпром» ранее его заключил с китайской компанией CNPC.

Ранее агентство «Синьхуа» проинформировало о том, что газовая магистраль «Сила Сибири» на территории Китая достигла конечного пункта в Шанхае на востоке страны. Сообщалось об официальной сдаче участка газопровода Тайань-Тайсин в эксплуатацию. Принимающая российский газ трубопроводная система начинается в пограничном городе Хэйхэ и заканчивается в мегаполисе Шанхай. Она пересекает девять провинций, автономных районов и городов центрального подчинения.

Как стало ранее известно, советом директоров «Газпрома» была утверждена рекордная инвестпрограмма на 2023 год в 2,3 трлн рублей.

Компании,Газпром,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители