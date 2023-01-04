«Газпром» сообщил о новом рекорде суточных поставок газа в Китай

Компания «Газпром» сообщила о превышении 1 и 3 января уровня суточных поставок газа в Китай, предусмотренного контрактом. Соответствующее заявление холдинг сделал в своем официальном Telegram-канале.

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Речь идет о газопроводе «Сила Сибири». В частности, превышение, которое наблюдалось 3 января, оценили в 0,45% .

«"Газпром" начал 2023 год с новых исторических рекордов суточного экспорта газа в Китай», – указала компания.

Она также обратила внимание на то, что поставки осуществляются в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа. «Газпром» ранее его заключил с китайской компанией CNPC.

Ранее агентство «Синьхуа» проинформировало о том, что газовая магистраль «Сила Сибири» на территории Китая достигла конечного пункта в Шанхае на востоке страны. Сообщалось об официальной сдаче участка газопровода Тайань-Тайсин в эксплуатацию. Принимающая российский газ трубопроводная система начинается в пограничном городе Хэйхэ и заканчивается в мегаполисе Шанхай. Она пересекает девять провинций, автономных районов и городов центрального подчинения.