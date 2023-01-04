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1 час назад

«Газпром» сообщил о сокращении прокачки газа через Украину

Лера Букина

Компания «Газпром» проинформировала о сокращении в среду объема транзита газа через Украину почти на 10%, передает РБК.

«Газпром» сообщил о сокращении прокачки газа через Украину
Фото: ТАССТАСС

Так, объем упал с 42,2 млн до 37,8 млн куб. м.

Во вторник, 3 января, объем прокачки оценивался в 42,2 млн куб. м.

Транзитная ветка через украинскую территорию - единственный маршрут поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы.

Европа оказалась неспособна отказаться от российского газа

Сегодня утром стоимость газа в Европе упала ниже $750 за 1 тыс. куб. м. Такая динамика наблюдалась впервые с 18 февраля прошлого года. Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $733 за 1 тыс. куб. м, или 67 евро за МВт ч.

В среду компания «Газпром» сообщила о превышении 1 и 3 января уровня суточных поставок газа в Китай, предусмотренного контрактом. Речь идет о газопроводе «Сила Сибири». В частности, превышение, которое наблюдалось 3 января, оценили в 0,45% .

Компании,Газпром,
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