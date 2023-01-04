«Газпром» сообщил о сокращении прокачки газа через Украину

Компания «Газпром» проинформировала о сокращении в среду объема транзита газа через Украину почти на 10%, передает РБК.

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Так, объем упал с 42,2 млн до 37,8 млн куб. м.

Во вторник, 3 января, объем прокачки оценивался в 42,2 млн куб. м.

Транзитная ветка через украинскую территорию - единственный маршрут поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы.

Сегодня утром стоимость газа в Европе упала ниже $750 за 1 тыс. куб. м. Такая динамика наблюдалась впервые с 18 февраля прошлого года. Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $733 за 1 тыс. куб. м, или 67 евро за МВт ч.