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1 час назад

Bloomberg узнал о возможном уходе «Макдоналдс» из Казахстана

Lenta.ruиещё 6

Компания McDonald's планирует полностью покинуть рынок Казахстана. Об этом пишет Bloomberg.

«Макдоналдс» покинет Казахстан из-за антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источники издания объяснили, что, хотя казахстанские предприятия и не подпадают под антироссийские санкции, McDonald's запретил франчайзи закупать мясной фарш у российских поставщиков. Цены у европейских и местных поставщиков оказались выше, и в ноябре 2022 года все 24 ресторана сети приостановили работу на неопределенный срок, чтобы не генерировать убытки..

В McDonald's отказались от комментариев.

McDonald's работает в Республике Казахстан более шести лет и имеет рестораны в следующих городах Казахстана: Алма-Ата, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда. Компания обеспечивает работой около двух тысяч человек. В декабре генеральный директор ТОО Food Solutions KZ (McDonald's Казахстан) Асет Машанов заявлял, что McDonald's планирует остаться в Казахстане, компания работает над восстановлением работы своих ресторанов.

«Макдоналдс» в России приостановил работу в марте, а в мае объявил о продаже бизнеса в стране. Американская сеть отказалась от работы на российском рынке после начала военных действий на Украине и последовавшими за ними многочисленными санкциями.

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