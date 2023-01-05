Итальянская Edison отказалась от работы на российском рынке

Крупная итальянская энергетическая компания Edison больше не ведет деятельность на рынке России. Об этом заявил гендиректор группы Никола Монти в интервью газете La Stampa.

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По его словам, компания расторгла договор с российской стороной в конце декабря. Монти уточнил, что фирма располагает диверсифицированным и независимым портфелем, который позволяет покрывать 20% национального спроса. Он подчеркнул, что в настоящее время все операторы замещают российские источники.

На обеспечение производства и поставок из разных государств уйдет два-три года, указал собеседник издания.

«Потребуются два-три года, чтобы закончить это дело», — отметил Монти.

Он также отметил, что страна ожидает появления американского СПГ со второй половины текущего года. Его, как уточнил гендиректор, направят на итальянский рынок при получении доступа к регазификационным мощностям, «которых, однако, сегодня нет».

Как заявил Монти, Италия показала, что может заменить российский газ и уменьшить потребление. Он прогнозирует стабилизацию ситуации на газовых рынках в 2023 году.