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1 час назад

Итальянская Edison отказалась от работы на российском рынке

Лера Букина

Крупная итальянская энергетическая компания Edison больше не ведет деятельность на рынке России. Об этом заявил гендиректор группы Никола Монти в интервью газете La Stampa.

Итальянская Edison отказалась от работы на российском рынке
Фото: 

По его словам, компания расторгла договор с российской стороной в конце декабря. Монти уточнил, что фирма располагает диверсифицированным и независимым портфелем, который позволяет покрывать 20% национального спроса. Он подчеркнул, что в настоящее время все операторы замещают российские источники.

На обеспечение производства и поставок из разных государств уйдет два-три года, указал собеседник издания.

«Потребуются два-три года, чтобы закончить это дело», — отметил Монти.

Он также отметил, что страна ожидает появления американского СПГ со второй половины текущего года. Его, как уточнил гендиректор, направят на итальянский рынок при получении доступа к регазификационным мощностям, «которых, однако, сегодня нет».

Как заявил Монти, Италия показала, что может заменить российский газ и уменьшить потребление. Он прогнозирует стабилизацию ситуации на газовых рынках в 2023 году.

Ранее в декабре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Италия уменьшила долю российского газа примерно до 10% в общем объеме поставок с 40% ранее.

Компании,Еврокомиссия,
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