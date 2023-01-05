Работа McDonald's в Казахстане прекратится

Сеть ресторанов быстрого питания приняла решение прекратить деятельность под брендом McDonald's в Казахстане. Этому предшествовали проблемы, связанные с ограничениями поставок, сообщила пресс-служба компании.

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Сетью в республике управляет ТОО «Food Solutions KZ. Отмечается, что заведения получат новое название. Компания заявила, что проинформирует позднее о точных сроках открытия.

В сообщении говорится, что работа ресторанов быстрого обслуживания будет продолжена в соответствии с действующими высокими стандартами.

Ранее компания объявила о приостановке ресторанов быстрого питания в Казахстане с 18 ноября 2022 года. Это было связано с ограничениями в местных поставках. 5 июля сеть проинформировала о возобновлении работы на территории республики.

О том, что McDonald's планирует уйти из Казахстана, сообщило накануне агентство Bloomberg. Оно написало, что ситуация вызвана нарушением цепочек поставок.