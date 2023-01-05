Работа McDonald's в Казахстане прекратится

Сеть ресторанов быстрого питания приняла решение прекратить деятельность под брендом McDonald's в Казахстане. Этому предшествовали проблемы, связанные с ограничениями поставок, сообщила пресс-служба компании.
Сетью в республике управляет ТОО «Food Solutions KZ. Отмечается, что заведения получат новое название. Компания заявила, что проинформирует позднее о точных сроках открытия.
В сообщении говорится, что работа ресторанов быстрого обслуживания будет продолжена в соответствии с действующими высокими стандартами.
Ранее компания объявила о приостановке ресторанов быстрого питания в Казахстане с 18 ноября 2022 года. Это было связано с ограничениями в местных поставках. 5 июля сеть проинформировала о возобновлении работы на территории республики.
О том, что McDonald's планирует уйти из Казахстана, сообщило накануне агентство Bloomberg. Оно написало, что ситуация вызвана нарушением цепочек поставок.
Ранее компания McDonald's передала российский бизнес предпринимателю Александру Говору. Теперь новая сеть называется «Вкусно - и точка».