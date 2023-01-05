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1 час назад

Bloomberg: Amazon готовится к рекордному сокращению штата

Лера Букина

Крупнейший американский маркетплейс и мировой гигант электронной торговли Amazon.com Inc. планирует рекордно сократить штат сотрудников, передает Bloomberg.

Bloomberg: Amazon готовится к рекордному сокращению штата
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что данное значение превышает цифру, которая была обозначена ранее. Агентство называет данные сокращения крупнейшими в истории фирмы.

Главный исполнительный директор компании Энди Джесси заявил своим сотрудникам, что нововведения дадут возможность реализовать долгосрочные возможности при более благоприятной структуре расходов, говорится в публикации.

Под сокращение попадут корпоративные сотрудники Amazon, предупредил Джесси. Мера коснется 1,2% глобального штата компании (к сентябрю он составлил около 1,5 млн).

О том, что Amazon планирует рабочие места, СМИ сообщили в ноябре. Однако речь тогда шла о 10 тысячах.

Также ранее стало известно о том, что под сокращения попала половина сотрудников Twitter. Компания ранее подчеркнула, что это в меньшей степени коснулось команд, ответственных за защиту от дезинформации.

Компании,Amazon,
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