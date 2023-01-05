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44 минуты назад

Прибыль Samsung упала до шестилетнего минимума

Investing.com Россия

Investing.com — Квартальная прибыль Samsung Electronics (KS:005930) сократится на 58% до самого низкого уровня за шесть лет, сообщает Reuters.

Прибыль Samsung упала до шестилетнего минимума
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно оценке Refinitiv SmartEstimate, проведенной 21 аналитиком, операционная прибыль четвертой по величине публичной азиатской компании, зарегистрированной на бирже, упала до 5,9 трлн вон ($4,62 млрд) в квартале с октября по декабрь. Это будет самая низкая квартальная прибыль Samsung с третьего квартала 2016 года и сопоставима с операционной прибылью в 13,87 трлн вон годом ранее.

По словам аналитиков, поскольку потребители и предприятия сокращают расходы и инвестиции в условиях высокой инфляции и роста процентных ставок, производители смартфонов приостанавливают заказы на чипы памяти.

На сегодняшний день Samsung остается крупнейшим в мире производителем чипов памяти. Ожидается, что предварительные финансовые результаты компании будут объявлены в пятницу, а полные — позднее в этом месяце.

Компании,Samsung,
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