Прибыль Samsung упала до шестилетнего минимума

Investing.com — Квартальная прибыль Samsung Electronics (KS:005930) сократится на 58% до самого низкого уровня за шесть лет, сообщает Reuters.

Согласно оценке Refinitiv SmartEstimate, проведенной 21 аналитиком, операционная прибыль четвертой по величине публичной азиатской компании, зарегистрированной на бирже, упала до 5,9 трлн вон ($4,62 млрд) в квартале с октября по декабрь. Это будет самая низкая квартальная прибыль Samsung с третьего квартала 2016 года и сопоставима с операционной прибылью в 13,87 трлн вон годом ранее.

По словам аналитиков, поскольку потребители и предприятия сокращают расходы и инвестиции в условиях высокой инфляции и роста процентных ставок, производители смартфонов приостанавливают заказы на чипы памяти.